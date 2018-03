Das Projekt "1. Single" ging weder für YouTube-Star Bibi Heinicke (24), noch für die Musical.ly-Zwillinge Lisa und Lena (15) ohne viel Gegenwind vonstatten – sie mussten sich Plagiatsvorwürfe anhören. In einer Promiflash-Umfrage durften die Fans abstimmen, welcher der Songs besser bei ihnen ankommt. Bibis "How It Is... (Wap Bap)" oder LeLis "Not My Fault"? Mit 1.127 Stimmen gewinnen Lisa und Lena haushoch in der Abstimmung. Bibi muss sich mit nur 291 Votes zufriedengeben. (Stand der Umfragenergebnisse: Montag, 31. Juli 2017, 11 Uhr)



