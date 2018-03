Es vergeht kaum ein Tag, an dem Sarah Lombardi (24) keinen Hate im Netz kassiert. Egal was die junge Mutter postet – die Hetzer zerfetzen jedes noch so kleine Detail in der Luft! Aber provoziert die Ex-DSDS-Kandidatin mit diesem Pic nicht einfach aus purer Absicht ihre Gegner? Nur im Sport-BH knipst sich das TV-Sternchen für ihre Facebook-Profil– inklusive fetter Duck-Face-Schnute! Die Reaktionen? Gewohnt heftig. Genau das will Sarah offenbar erreichen, wie sie erst kürzlich im Promiflash-Interivew verriet: "Ich habe kein Problem, die so ein bisschen zu provozieren, weil ich meine, die provozieren mich ja auch. Da kann ich ja mal ein bisschen zurückschlagen."



