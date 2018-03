In diesem Sommerhaus der Stars geht es schon vor der Ausstrahlung ordentlich zur Sache! Besonders beim Trash-Paar Helena Fürst (43) und Ennesto Monte (42) flogen bereits beim Einzug die Fetzen. Der Grund: ein übler Spruch des Musikers. Weil Monte das Gepäck ins Haus gebracht hatte, erwartete er offenbar eine spezielle Gegenleistung: "Jetzt habe ich deinen Koffer getragen, jetzt kannst du mir schön einen blasen." Was angeblich als Witz gemeint war, fand die Fürstin nicht so amüsant – es gab ziemlich Stress. Seit Kurzem ist das ungleiche Paar getrennt, durch die Show wurde das Liebes-Aus der beiden wohl endgültig besiegelt.



