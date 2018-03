Er kann es einfach nicht lassen. Nur kurz nach der Trennung von Tess Ward turtelt Harry Styles (23) schon wieder mit der nächsten Blondine. Die Neue an seiner Seite: Camille Rowe (27). In New York wurden die beiden jetzt bei einem gemeinsamen Konzertabend gesichtet, innige Umarmungen inklusive, wie ein Fan-Video beweist. Aber wer ist Camille eigentlich? 2008 in Paris entdeckt, arbeitet die Französin als Schauspielerin, Fotomodell und Victoria's Secret-Engel. Keine Überraschung also, dass Harry ihre Gesellschaft besonders genießt...



