Wie schlimm leidet Mariah Carey (47) unter ihrem Figurproblem? Die Poplegende, die seit Kurzem wieder mit ihrem Ex Bryan Tanaka (34) turtelt, hat in den vergangenen Wochen ein paar Pfunde zugelegt. Und das macht ihr offenbar schwer zu schaffen, wie ein Insider gegenüber Radar Online verriet: "Sie ist ein weinerliches, labiles Wrack und heult viel. Es ist aber ihre eigene Schuld. Das kommt von zu viel Trinken, zu viel Schlemmen und zu wenig Sport." Auch Mariahs Fans sind momentan nicht zufrieden mit der Sängerin: Für lustlose Auftritte musste die Diva in letzter Zeit häufig böse Kommentare einstecken.



