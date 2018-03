Vor Kurzem teilten Prinz William (35) und Prinz Harry (32) ihre persönlichen Erinnerungen an ihre Mutter Diana (✝36) mit der Welt, jetzt soll eine neue Diana-Doku ausgestrahlt werden. Darin enthalten: private Ton- und Videoaufnahmen der Prinzessin. Und die haben es in sich. Diana spricht nicht nur über ihre Hochzeit, die schwierige Beziehung zu Prinz Charles (68), Affären und Liebschaften, auch die Sex-Flaute in ihrer Ehe wird thematisiert. In dem Material hört man sie sagen: "Es gab nie ein Bedürfnis von ihm – nur einmal alle drei Wochen. Seit sechs, sieben Jahren läuft gar nichts mehr." Wegen pikanter Geheimnisse wie diesen will ihr Bruder Earl Spencer die Doku jetzt sogar verbieten lassen.



