Was machen die Girls eigentlich nach Germany's next Topmodel? Anna Wilken war 2014 Kandidatin in Heidi Klums (44) Show, wurde durch ihre Zahnspange und die Segelohren zum Publikumsliebling. Nach dem Sprung in die Top Ten stieg sie dann aber freiwillig aus – und legt seitdem eine tolle Karriere hin. Im Interview mit Promiflash verrät sie, dass sie inzwischen ihr Geld als Influencerin verdient. Und sie nennt auch gleich die Vorteile im Vergleich zum normalen Model-Job: "Influencer haben halt eine viel höhere Reichweite und haben einen viel größeren Einfluss." Und diesen Einfluss nutzt nicht nur Anna: Auch ihre damaligen Staffel-Kolleginnen Betty Taube (22) und Siegerin Stefanie Giesinger (20) sind erfolgreiche Influencer. Das scheint sich offenbar mehr zu lohnen, als auf den Catwalks dieser Welt zu laufen...



