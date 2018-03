Das war's schon wieder mit The BossHoss bei Sing meinen Song! Nach nur einer Staffel als Gastgeber machen die Rocker-Cowboys ihren Sattel frei. "A Cowboy’s work is never done und genau deshalb wollen wir uns nicht auf alten Songs ausruhen, sondern mit aller Kraft und Konzentration an unserem neuen Album arbeiten", zitierte Bild eine noch unveröffentlichte Mitteilung der Musiker. Ihre neue Platte soll nämlich schon 2018 herauskommen – deshalb werden Alec Völkel (45) und Sascha Vollmer (45) das beliebte TV-Tauschkonzert nicht noch einmal hosten.



