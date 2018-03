Nilam Farooq (27) ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTube-Stars. Schon vor fast sieben Jahren hat sie ihren Kanal auf der Webvideo-Plattform gestartet. Doch auf den Erfolg hat sie sich nicht verlassen und eine Schauspielausbildung gemacht. Bei der "Valerian"-Premiere in Berlin hat Nilam im Promiflash-Interview eine wichtige Message an junge Menschen mit dem Berufswunsch "Vlogger": "Ich würd nicht unbedingt sagen: ‘Mach das, vergiss alles andere...’. Filmemacher, Regisseur, Kameramann, was auch immer, ist eine bessere Basis. Es ist auch immer noch ein künstlerischer Job."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de