Cara Delevingne (24) steckt voller Überraschungen! Eigentlich ist die hübsche Britin als Model extrem erfolgreich. Das reicht ihr allerdings schon lange nicht mehr. Inzwischen hat die Allrounderin auch als Schauspielerin Fuß gefasst. Vergangenes Jahr in einer Nebenrolle in Suicide Squad und dieses Jahr überzeugt Cara mit ihrer ersten Hauptrolle in "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten". Für diesen Streifen hat die 24-Jährige jetzt ein weiteres ungeahntes Talent ausgepackt: Sie kann auch noch singen. Das beweist sie mit dem Titel "I Feel Everything", den sie extra für den Film aufgenommen hat.



