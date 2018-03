Diese Trennung schockte am Montagmorgen ganz Hollywood: Anna Faris (40) und Chris Pratt (38) gaben mit einem Facebook-Statement ihr Liebes-Aus bekannt! Die beiden Schauspieler waren seit 2007 zusammen – und galten als das absolute Traumpaar. Noch im April hatten sich der "Guardians of the Galaxy"-Star und seine Frau megaverliebt gezeigt. “Du hast mein Herz, meine Hingabe, mein Vertrauen", hatte Chris in seiner Dankesrede bei seiner Walk-of-Fame-Ehrung in Hollywood Anna und die anwesenden Gäste gerührt. Für die beiden stehe nach dem Ende ihrer Beziehung jetzt Sohnemann Jack (4) im Vordergrund, wie sie in dem Post betonten.



