Liebe kennt kein Alter: Das gilt wohl auch bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Der Sänger feiert heute seinen 50. Geburtstag. Seine Ehefrau ist erst junge 30. Tatsächlich hat das Paar zu Beginn seiner Beziehung gar nicht über das Thema Alter gesprochen. Daniela gab jetzt sogar zu, dass sie erst in der Schwangerschaft mit Töchterchen Sophia Cordalis (1) erfuhr, wie viel älter ihr Schatz wirklich ist. Ein Problem stellte das allerdings nie dar, wie sie Lucas in einem Promiflash-Interview verriet: "Ich stehe gar nicht auf so junges Gemüse, ich bin froh, dass du so alt bist."



