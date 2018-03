Am vergangenen Mittwoch ist die zweite Staffel vom Sommerhaus der Stars angelaufen. Auch Unternehmerin Oksana Kolenitchenko (29) und ihr Ehemann Daniel wurden vom Sender für das TV-Format angefragt. Im Promiflash-Interview plaudert sie aber aus, wie froh sie darüber ist, abgelehnt zu haben: "Ab heute, seitdem ich die ganzen Geschichten gehört habe, was da passiert ist, bin ich sehr froh darüber." Es gibt aber eine Show, die für Oksana infrage kommen würde: "Ja, ich hätte tatsächlich absolut nichts gegen Let's Dance, da wär ich total dabei. Also Tanzen ist ja sowieso voll mein Ding."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de