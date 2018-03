Sie sagt den Liebes-Pfunden den Kampf an! Seitdem Jessica Paszka (27) mit ihrem Liebsten David Friedrich (27) zusammen ist, hat die Bachelorette ein paar Kilos zugelegt. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und das musste auch Jessi jetzt am eigenen Leib erfahren. Mit ihrer Figur ist sie momentan richtig unzufrieden. "Ich fühle mich so schlecht. Weil ich immer unterwegs einfach alles in mich reinstopfe und das geht einfach nicht mehr. Ne, ich hab keine Lust mehr auf 'ne Plauze", verriet sie ihren Fans auf Snapchat. Seit einer Woche stehen bei der 27-Jährigen nun Sport und gesunde Ernährung auf dem Programm.



