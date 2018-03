Bereut Saskia Atzerodt (25) das Liebes-Aus mit Nico Schwanz (39)? Die einstigen Turteltauben kämpfen in Das Sommerhaus der Stars momentan noch um den Sieg – dabei gehen die beiden längst getrennte Wege. Kurz nach den Dreharbeiten servierte die Blondine das Male-Model per SMS ab. Die zweite Folge der Show ließ sich Saskia am Mittwochabend trotzdem nicht entgehen. In einem Facebook-Live-Video kommentierte das Playboy-Häschen die Sendung: "Ich sag’: Wir haben das Projekt zusammen gemacht. Wir waren zu der Zeit zusammen. Wir haben eine sehr tolle Zeit gehabt." Komisch sei es für sie nicht, sich turtelnd mit ihrem Ex im TV zu sehen. Für Saskia gebe es dennoch kein Zurück – sie liebe Nico nicht mehr.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de