Michelle Hunziker (40) steht seit vielen Jahren im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Aber nicht alles ist positiv daran, wie die Moderatorin gegenüber Gala verriet. "Ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Stalkern zu tun. Deswegen habe ich natürlich auch Angst um meine Kinder." In der Tat: Michelles Kids sind ihr Ein und Alles. Deshalb sind Bodyguards auch stets an ihrer Seite. Und das vor allem, weil sie schon eine grausame Erfahrung machen musste: "Von zwei Stalkern habe ich sogar Morddrohungen erhalten."



