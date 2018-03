Hollywood, aufgepasst! Curvy-Model Sarina Nowak (24) will sich jetzt in einer neuen Branche versuchen. Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel 2009 hat die heute 24-Jährige einen anderen Weg eingeschlagen, als ihre Mitstreiterinnen. Anstatt sich auf "perfekte" Modelmaße runterzuhungern, nahm die Blondine zu! Von da an ging es mit der Karriere der jungen Deutschen steil bergauf. Nach ihrer Zusammenarbeit mit Mega-Star Khloe Kardashian (33) hat die Powerfrau jetzt schon ein neues Ziel vor Augen: Sarina will Schauspielerin werden!



