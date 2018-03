Will sie ein Kind von Michal? Sarah Lombardi (24) ist nach der Trennung von Noch-Ehemann Pietro (25) wieder glücklich vergeben. Ob für Alessio (2) schon ein Geschwisterchen in Planung ist? Bei der Marcel Remus Lifestyle Night 2017 verriet die Sängerin der Gala: "Ich wollte ja generell immer mehrere Kinder haben, aber man wird sehen, wie sich das dann in der Zukunft zeigt und ergibt."



