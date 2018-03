Prinzessin Sofia (32) erwartet wieder Nachwuchs. Bereits in wenigen Wochen soll der jüngste Schweden-Royal das Licht der Welt erblicken. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch geheim – ganz nach königlicher Tradition. Doch das schwedische Volk hat in Sachen Geschlecht einen Favoriten: "Ich denke, dieses Mal wird es kleines Mädchen. Ich hoffe es einfach", verriet eine Dame gegenüber Promiflash, eine weitere stimmte ihr zu: "Die anderen hatten zuerst ein Mädchen und einen Jungen. Sie hat schon einen Jungen, also wird es vielleicht ein Mädchen."



