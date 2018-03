Marco Cerullo (28) kassierte in der diesjährigen Bachelorette-Staffel einen riesigen Shitstorm! Er hatte nämlich ganz konkrete Vorstellungen von seiner Traumfrau. Sie solle aussehen wie ein Model, aber den Charakter einer fülligeren Dame haben. Mit diesem Machospruch fiel der 28-Jährige bei den Zuschauern in Ungnade und hatte fortan keine Chance mehr im Kampf um Jessica Paszkas (27) Herz. "Bevor die Sendung angefangen hat, war ich ja so der Favorit von allen. Klar, dass ich nach diesem Spruch unten durch war!", erklärt er im Promiflash-Interview seine scheiternden Flirtversuche.



