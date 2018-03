Süßer die Hochzeitsglocken nie klingen! YouTube-Star Dagi Bee (22) und Videoproduzent Eugen Kazakov führen eine Liebe wie aus dem Märchenbuch. Unter der Sonne Marokkos lernen sie sich bei einem Musikvideo-Dreh kennen und verloben sich nur neun Monate später in Paris. Jetzt wollen die beiden bald Ringe tauschen. Warum das junge Paar noch verliebt ist wie am ersten Tag, verrät Dagi im Promiflash-Interview: "Mittlerweile bin ich 22, nächsten Monat 23 und man wächst halt einfach miteinander. Ich entwickele mich viel mehr, er entwickelt sich. Und es ist so schön, zusammen einfach groß zu werden."



