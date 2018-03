Dance Dance Dance startet am 8. September bei RTL in die zweite Staffel. Die sieben Promipaare tanzen in der Show Choreografien aus berühmten Musikvideos und Filmen nach. Nur ein Team kann am Ende gewinnen, doch von Konkurrenzkampf ist während der aktuellen Dreharbeiten nichts zu erkennen. Im Gegenteil: Vor Kurzem legten Monrose-Sängerin Bahar (28) Kizil und der DSDS-Sieger von 2012 Luca Hänni (22) eine Musik-Session ein, obwohl sie Gegner in der Sendung sind. Ed Sheerans (26) "The A Team" oder Luis Fonsis (39) "Despacito": Ihre Coverversionen konnten ihre Fans auf Facebook verfolgen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de