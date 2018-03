Nachwuchs für Gwen Stefani (47) und Blake Shelton (41)? Die No Doubt-Frontfrau und der Country-Sänger sind seit 2015 ein Paar – seitdem wird immer wieder gemunkelt, ob die hübsche Blondine bald zum vierten Mal Mama wird. Jetzt wurde Gwen in Los Angeles in einem weiten Maxikleid gesichtet: Wölbt sich unter dem Stoff etwa eine kleine Babykugel? Wie ein Insider gegenüber Hollywood Gossip ausplauderte, wolle die 47-Jährige unbedingt ein Kind mit ihrem Liebsten haben: "Sie fühlt, dass Blake ihr Seelenverwandter ist und will unbedingt ein Baby mit ihm." Gwen und Blake haben sich bisher nicht zu den Nachwuchsgerüchten geäußert.



