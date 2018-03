Saskia Atzerodt (25) und Nico Schwanz (39) gaben vor wenigen Wochen ihr Liebes-Aus bekannt. Die Beziehung der einstigen Turteltauben stand von Anfang an im Blitzlichtgewitter – war das zu viel Druck für die beiden? "Ich glaube sogar, für mich wäre ein Mann, der nicht in der Öffentlichkeit steht, sehr viel besser, weil dann kommen wir uns einfach nicht in die Quere", erklärte Saskia in einem Facebook-Live-Video.



