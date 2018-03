Süße Liebesgerüchte um Katja Kühne (32)! Die Ex-Bachelor-Gewinnerin soll wieder in festen Händen sein – und der Auserwählte ist kein Unbekannter! Die Blondine soll sich zum dritten Mal einen Fußballer geangelt haben. Nach Justin Eilers (29) und Quirin Moll soll jetzt der RB-Leipzig-Kicker Marcel Sablitzer ihr Herz erobert haben. Katja gab im Interview mit Tag24 zwar zu, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat – wer genau das ist, behielt sie aber erstmal für sich.



