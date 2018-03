Jawort im Grünen! Nach fünf Jahren Beziehung und drei Jahren Verlobung hat sich Kerstin Ott (35) endlich getraut! "Die immer lacht"-Sängerin hat am 11. August ihre große Liebe Karolina geheiratet. Was war Kerstins Highlight und warum geht es jetzt nicht sofort in die Flitterwochen? Wenige Tage nach der Hochzeit plaudert die Berlinerin nun erste Details von ihrem großen Tag aus.



