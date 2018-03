Oha! Hat Kerstin Ott (35) die Melodie ihres neuen Hits "Lebe laut" etwa vom Welthit "Walking in Memphis" geklaut? Oder ist der Song einfach eine Hommage? Sicher ist, die frischgebackene Ehefrau arbeitet hart an ihren bedeutungsvollen Liedern, wie sie Promiflash verrät: "Das funktioniert natürlich nicht so einfach. Aber das ist auch von Tag zu Tag abhängig. Mal habe ich einen Tag, wo meine Muse dabei ist und mal rennt sie nackig durch den Garten und ist für mich nicht greifbar."



