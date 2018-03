Bei Der Bachelor fand Clea-Lacy Juhn (26) in Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) ihre ganz große Liebe. Während der Kuppel-Show erlebten die beiden eine Vielzahl an außergewöhnlichen Momenten – gekrönt von einem romantischen Dreamdate auf Jamaika. Kaum zu toppen, oder? Das dachte sich auch Clea-Lacy vor dem ersten Date mit Sebastian abseits des TV-Formats, wie sie Promiflash jetzt verrät: "Also erst mal denkt man schon ‘Okay, es wird sehr schwer, solche Dates, die wir hatten, irgendwie zu toppen und da irgendwie noch mal was Besseres 'rauszuhauen.'"



