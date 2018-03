Was ist bloß mit Kaia Gerber (15) los? Die Tochter des ehemaligen Topmodels Cindy Crawford (51) tritt bereits in jungen Jahren in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Mit nur 15 Jahren posierte sie schon für diverse namenhafte Designer und schaffte es zusammen mit Mama Cindy sogar auf das heiß begehrte Cover der Modebibel Vogue. All das hat sie wohl vor allem den guten Genen zu verdanken, denn auch sie begeistert ihre Fans mit einem echten Traumbody. In der Vergangenheit wurde sie für den aber auch oft kritisiert. Der Grund: Viele halten Kaia für zu dünn. Auch neue Aufnahmen der jungen Promi-Tochter geben Anlass zur Besorgnis. Wird ihr der Druck etwa zu groß?



