Der kleine Alessio Lombardi (2) hat Power ohne Ende – das belegen auch die zahlreichen Postings seiner berühmten Eltern Sarah (24) und Pietro (25). Dass das manchmal mehr als anstrengend sein kann, offenbart jetzt die junge Mama in ihrem Live-Video auf Facebook. Ganz offen und ehrlich erzählt sie ihren Fans, wie es ihr manchmal mit dem quirligen Zweijährigen geht: "Der ist wirklich sehr anstrengend im Moment, also manchmal bin ich wirklich mit den Nerven am Ende." Davon können wohl so einige Mamis ein Liedchen singen...



