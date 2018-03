Sarah Knappik (30) ist zutiefst enttäuscht! Am Samstag flog sie aus dem Promi Big Brother-Haus und musste sich noch Sekunden vor ihrem Auszug böse Vorwürfe gefallen lassen. Willi Herren (42) unterstellte der Blondine, dass sie in der TV-WG durchweg gelogen habe. Schon davor geriet die 30-Jährige immer wieder mit ihren Mitbewohnern aneinander. Auch Tage nach ihrem Exit versteht sie das Verhalten ihrer Kollegen einfach nicht. "Ich bin von vielen da drin enttäuscht. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, mit ihnen zu sprechen. Was alles mit mir passiert ist, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt!", erklärte sie im Akte 2017-Gespräch ihre Gefühlslage.



