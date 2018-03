Kommen da etwa dicke Gewitterwolken auf Kim Kardashian (36) und Kanye West (40) zu? Mit ihrem mysteriösen Social-Media-Comeback sorgte Rivalin Taylor Swift (27) vor wenigen Tagen für Aufregung. Die Fans sind sich sicher: Mit dem gruseligen Schlangen-Clip kündigt TayTay einen Hass-Song an! Und der könnte sich nach einem fiesen Kanye-Diss im vergangenen Jahr wirklich gegen den Eitel-Rapper richten. Davor hat zumindest Kim tierische Angst, wie ein Insider HollywoodLife nun verriet: "Kim befürchtet, dass sie und Kanye in dem neuen Song wegen ihrer Differenzen in der Vergangenheit angegriffen werden. Sie will sich nicht mit den Folgen eines Taylor-Swift-Songs herumschlagen. Sie will überhaupt nicht der Fokus einer Sache sein, die mit Taylor in Verbindung steht." Das Rätsel wird wohl erst in ein paar Tagen gelöst!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de