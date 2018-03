Gab es wirklich ein Treffen zwischen Gwen Stefani (47) und Sophia Thomalla (27)? Nach diversen Paparazzi-Schnappschüssen und Instagram-Posts scheint festzustehen, dass Sophia und Gwens Ex Gavin Rossdale (51) ein Paar sind. Gwens Reaktion: Sie war angeblich sauer, dass Gavins Neue sich so ausgiebig um Hündchen Chewy kümmert, den sich die No Doubt-Frontfrau immer noch mit dem Musiker teilt. Jetzt das neueste Gerücht: Gwen ist in ihrem eigenen Liebesleben mit Blake Shelton (41) so glücklich, dass sie sich sogar für Gavins frische Liebe freuen kann. In einem Bericht von Hollywood Life heißt es: "Gwen hat Sophia kennengelernt und mag sie sehr."



