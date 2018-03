Schon etwas über zwei Monate ist die Geburt von George (56) und Amal Clooneys (39) Zwillingen Ella und Alexander her. Zeit genug für eine kleine Baby-Auszeit, dachte sich das Glamour-Paar da wohl. Im italienischen Ort Cernobbio am Comer See wurden George und Amal jetzt bei einem romantischen Dinner-Date gesichtet. Die beiden flirteten wie frisch verliebt und küssten sich sogar vor den Paparazzi.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de