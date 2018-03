Da vermisst wohl jemand seinen Freund! Vor 17 Jahren waren Jürgen Milski (53) und Zlatko Trpkovski (41) in der ersten Staffel von Big Brother unzertrennlich. Ihre Freundschaft krönten sie nach ihrem Auszug mit dem gemeinsamen Song "Großer Bruder", der es sogar auf den ersten Platz der Singlecharts schaffte! Mittlerweile ist der Kontakt der TV-Buddys abgebrochen, doch der Ballermann-Sänger wünscht sich eine Reunion: "An mir liegt’s bestimmt nicht. Wenn Zlatko Bock dazu hat und wir haben eine geile Idee, dann können wir gerne wieder was machen!", erklärte er im Promiflash-Interview beim Opening der "Stage Mediagroup" in Stuhr.



