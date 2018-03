Heute Abend um 20.15 Uhr steigt das große Curvy Supermodel-Finale bei RTL II und Deutschlands neue Kurven-Königin wird gekrönt. Wie lustig es in den vergangenen Wochen bei den Dreharbeiten der Castingshow zuging, verrät Jurorin Angelina Kirsch (29) jetzt im Promiflash-Interview: "Es ist so viel witziges passiert. Wir haben uns zum Beispiel immer einen großen Spaß draus gemacht – der Peyman ist ja in der letzten Woche von der Rahma so durch die Gegend getragen worden."



