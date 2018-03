Sylvie Meis (39) und Dessous – das ist ein wahres Erfolgs-Doppel. Nach mehreren Kollektionen für das Lingerie-Label Hunkemöller hat Sylvie nun ihre erste ganz eigene Unterwäschelinie entworfen, die ab 1. Oktober erhältlich sein wird. Warum sie schöne Dessous so sehr liebt, verrät die sportliche Moderatorin hinter den Kulissen des Making-ofs: "Als Teenager fand ich das schon so toll, ein paar schöne Teile zu kaufen von meinem Taschengeld. Ich fand das immer einfach schön, was Tolles unter meinen Klamotten zu tragen."



