Was ist dran an den Gerüchten? Seit einigen Tagen machen Schlagzeilen die Runde, Sylvie Meis (39) habe die Hochzeit mit ihrem Verlobten Charbel Aouad verschoben. Einige Medien munkelten sogar über ein mögliches Liebes-Aus. Alles Quatsch, stellte die Let's Dance-Moderatorin nun gegenüber Bunte klar: "Ich bin mit 39 endlich angekommen und an den Gerüchten ist nichts dran. Beruflich wie privat könnte es aktuell nicht besser laufen." Beruflich sei sie momentan ziemlich eingespannt, denn Anfang Oktober bringt sie ihre erste Dessous-Kollektion ‘Sylvie Flirty Lingerie’ heraus. An ihren Hochzeitsabsichten habe ihr voller Terminkalender aber nichts geändert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de