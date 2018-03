Fiona Erdmann (28) hat ein Kämpfer-Herz! Nach dem Tod ihrer Mutter im vergangenen Jahr, stirbt diesen Juli auch noch ihre Jugendliebe auf tragische Weise. Mohammed O. kommt bei einem Motorradunfall um. Rund einen Monat trauerte das Model im Stillen. Jetzt meldete sich die 28-Jährige erstmals nach dem schlimmen Schicksalsschlag bei ihren Fans zurück. In einem rührenden Facebook-Post beschreibt die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht nur ihre aktuelle Gefühlslage – sie blickt auch nach vorne: "Das Einzige, was gerade für mich zählt, ist weiterzumachen. Den Kopf nicht hängen zu lassen und nach positiven Seiten im Leben zu suchen."



