Deutliche Worte für David Friedrich (27)? Jessica Paszka (27) und ihr Schatz müssen sich zuletzt Trennungsgerüchten aussetzen. An denen sei aber gar nichts dran, verriet die Ex-Bachelorette. Allerdings führen die zwei gerade eine Fernbeziehung. Der Drummer tourt aktuell mit seiner Band Eskimo Callboy durch Deutschland. Für seine Liebste wohl Grund genug, ihm noch einmal ein paar wichtige Aspekte in Erinnerung zu rufen? So wirken zumindest die Zeilen, die die Reality-Queen jetzt auf Instagram postete: "Eine bodenständige Frau erwartet von dir keine Rosen, Handtaschen oder Schuhe. Sie möchte das wertvollste, was du besitzt: Deine Zeit und dein Herz."



