Mit über 100.000 Instagram-Followern sind Shania Tyra Geiss (13) und Davina Shakira Geiss (14) mittlerweile echte Netz-Stars. Bei so viel Online-Folgschaft bleiben Hater und unangebrachte Kommentare nicht aus. Um ihre Töchter davor zu schützen, stellt Mama Carmen (52) jetzt Social-Media-Grenzen auf. "Die beiden dürfen sich nicht in aufreizenden Posen im Bikini darstellen", erklärt der Reality-TV-Star nun gegenüber IN. Sie wolle ihren Töchtern Instagram und Co. nicht verbieten. Solange die Mädels sich die Kommentare nicht zu Herzen nehmen, dürfen sie weiterhin aktiv sein, sagt sie weiter. Sei das irgendwann nicht mehr der Fall, müssen die Mädels ihren Account löschen.



