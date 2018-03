Sarah Lombardi (24) fliegt für zwei Wochen nach Amerika! Es kursierten Gerüchte, die Sängerin wolle mit Söhnchen Alessio (2) sogar auswandern! Ihr Management hat jetzt aber gegenüber Promiflash Entwarnung gegeben: "Sarah geht für ein Projekt nach Nashville. Was sie dort genau macht, dürfen wir noch nicht verraten. Nur so viel: es ist etwas Großes und Spannendes. Ihre Fans dürfen sich freuen." Sarah wird von einem Kamerateam begleitet. Und wer kümmert sich währenddessen um Alessio? "Sarah reist mit Alessio und ihrer Oma, die für Alessio in den USA als Nanny dabei ist." Vielleicht dreht die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25) ja eine neue Doku?



