Das ist wohl für alle werdenden Eltern eine besonders knifflige Frage. Schon im Dezember bekommen Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (26) ihr erstes Kind – ein kleines Töchterchen ist unterwegs. Bei den Vorbereitungen aufs Baby hapert es aber an einer ganz bestimmten Sache: der Namenswahl! "Das ist bei uns ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir haben so vier, fünf Favoriten", plauderten die beiden gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen. Auch was das Thema Doppelnamen angeht, werden die beiden sich nicht so recht einig...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de