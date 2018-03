Die Tochter von Grey's Anatomy-Star Camilla Luddington (33) ist jetzt schon ein halbes Jahr alt – das heißt, ihre Taille dürfte ungefähr 47 Zentimeter Umfang haben. Genauso also, wie die neue Mitte von Superblondine Sophia Wollersheim (30)! Nach ihrer Rippenentfernung scheint sie endlich glücklich, denn als Kind habe sie es nie geschafft, abzunehmen. Das verriet sie dem TV-Magazin "red!": "Es fing an, da war ich 14. Ich war non-stop im Fitnessstudio und habe nicht abgenommen. Habe aber immer nach der Schule so sechs Stunden Sport gemacht, aber ich war nie glücklich mit dem Result."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de