Senta Sofia Delliponti (27) plaudert aus dem Schwangerschafts-Nähkästchen! Die Ex-GZSZ-Darstellerin erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind – und ließ sich jetzt von Michelle Hunziker (40) ein paar Details entlocken. Die hübsche Blondine moderierte am Samstag "Das große Sommer-Hit-Festival" im ZDF. Dort trat auch die Oonagh-Frontfrau auf und verriet, dass sie bisher 15 Kilo zugenommen habe: "Ich esse nun mal gerne!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de