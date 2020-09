Senta Sofia Dellipontis (30) kurzer GSZS-Stopp nimmt schon wieder ein Ende! Nachdem in der Vorabendserie Maren Seefelds langjähriger Partner Alexander Cöster ums Leben gekommen war, steckt die Blondine aktuell in tiefer Trauer. Um ihr durch die schwere Zeit zu helfen, ist auch ihr drittes Kind, Tanja, extra nach Berlin gereist – doch sie lässt ihre Familie nun ein weiteres Mal allein zurück: Die Rockerin verabschiedet sich erneut vom Kolle-Kiez – und deren Darstellerin Senta verlässt somit das Set.

In einem RTL-Interview verrät die Oonagh-Sängerin, wie gut ihr der Dreh der GZSZ-Folgen gefallen hat: "Es war mir ein großes Fest. Hat mir so viel Spaß gemacht!" Dass sie das Filmset nun schon wieder verlässt, fühle sich etwas komisch an – sie hat allerdings einen guten Grund für ihre Entscheidung: "Tanja Seefeld geht auf Tour mit ihrer Band – und ich auch!"

Allzu traurig muss Senta aber ohnehin nicht sein: Einige ihrer GZSZ-Kollegen trifft sie nämlich auch regelmäßig privat! Mit Iris Mareike Steen (28) ist die Brünette besonders gut befreundet und trifft sie regelmäßig, um zusammen mit ihr zu musizieren: "Wir singen privat ganz oft zusammen [...] Musik verbindet uns, auf jeden Fall", hatte die Lilly-Darstellerin erst Ende August im GZSZ-Podcast preisgegeben.

Instagram / senta.sofia_delliponti Senta Sofia Delliponti, Schauspielerin

Instagram / senta.sofia_delliponti Senta Sofia Delliponti im September 2020

Instagram / senta.sofia_delliponti Sängerin Senta Sofia Delliponti, 2017

