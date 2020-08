Sie sind weitaus mehr als nur Kolleginnen! Jahrelang hatten Iris Mareike Steen (28) und Senta Sofia Delliponti (30) als die Seefeld-Schwestern für GZSZ vor der Kamera gestanden. Vor sieben Jahren hatte Senta dann aber die Entscheidung getroffen, den Kolle-Kiez zu verlassen und sich voll und ganz auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. Trotz ihres Ausstiegs blieben die Sängerin und Iris aber weiterhin in Kontakt – und sind bis heute richtig gute Freundinnen. Was die beiden ganz besonders verbindet, verraten sie nun ihren Fans.

Wie viele wissen, rockt Senta als Oonagh die Konzerthallen Deutschlands – aber auch Iris ist musikalisch unterwegs und liebt es, zu singen. "Wir singen privat ganz oft zusammen [...] Musik verbindet uns, auf jeden Fall", plaudert die Lilly-Darstellerin im GZSZ-Podcast aus. Doch Iris ist nicht nur regelmäßig bei Auftritten dabei, sie supportet ihre Freundin auch abseits der Bühne. "Iris unterstützt mich da total und hört sich selbst die ersten Demofassungen an und gibt mir Feedback", schwärmt Senta, die viel Wert auf die Meinung ihrer Serien-Schwester legt.

Dass sie für einige Wochen nun doch wieder für GZSZ gedreht hat, hat Senta übrigens unter anderem auch Iris zu verdanken. "Ich glaube, so ein bisschen eingeleitet haben das Iris und Eva, die haben das in der Produktion angesprochen und die haben sich dann Anfang des Jahres bei mir gemeldet", erinnert sich die 30-Jährige zurück. Das Gespräch sei sehr angenehm gewesen und es habe gleich auf Anhieb alles gepasst – und so waren Iris und Senta auch beruflich wieder für eine kurze Zeit vereint.

Instagram / oonagh_official Senta-Sofia Delliponti im Juli 2020

TVNOW / Rolf Baumgartner Tanja (Senta Sofia Delliponti) und Lilly (Iris Mareike Steen) bei GZSZ

Instagram / evamona_rodekirchen Eva Mona Rodekirchen mit Iris Mareike Steen und Senta Sofia Delliponti

