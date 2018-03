Das ist das Erfolgsgeheimnis der Gründershow! Morgen startet die vierte Staffel von Die Höhle der Löwen bei VOX. Dagmar Wöhrl (63) weiß als Neu-Jurymitglied, weshalb die Show so gut ankommt. "Sie ist spannend und sie hat einen ganz tollen Effekt. Sie hat so einen Strahleffekt. Sie gibt der Selbstständigkeit bei uns in Deutschland ein Gesicht", erklärt die CSU-Bundestagsabgeordnete im Interview mit Promiflash. Neben zahlreichen tollen Pitches seien hin und wieder aber auch Kandidaten dabei, die zur Selbstüberschätzung neigen. Die vierte Staffel von "Die Höhle der Löwen" wird ab dem 5. September auf Vox ausgestrahlt - immer dienstags ab 20.15 Uhr sind die neuen Folgen zu sehen.



