Was für eine Rückkehr auf den Red Carpet! Im Juni kamen die Zwillinge von George (56) und Amal Clooney (39) zur Welt. Drei Monate nahmen sich der Hollywood-Star und die Anwältin Zeit, um sich fernab des Blitzlichtgewitters um Alexander und Ella zu kümmern. Jetzt zeigte sich das Paar zum ersten Mal wieder auf einem roten Teppich. Bei den 74. Filmfestspielen in Venedig stellte George zusammen mit Schauspielkumpel Matt Damon (46) seinen Film "Suburbicon" vor. Ein toller Anlass, um sich wieder richtig in Schale zu werfen. Amal zeigte sich superschlank in einem fliederfarbenen Kleid neben ihrem Ehemann in typisch schwarzem Anzug. Neben entspanntem Getuschel mit seiner Gattin fand George dann sogar noch Zeit für ein Fan-Küsschen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de