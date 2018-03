Meghan Markle (36) bricht ihr Schweigen! Seit November 2016 ist der "Suits"-Star offiziell mit Prinz Harry (32) zusammen. Seite an Seite hat sich das Paar seither aber so gut wie nie in der Öffentlichkeit gezeigt. Auch auf gemeinsamen Reisen oder der Hochzeit von Herzogin Kates (35) Schwester Pippa Middleton (34) kamen sie den neugierigen Paparazzi nur selten zusammen vor die Linse. Um so überraschender sind jetzt Meghans offene Worte in einem Interview mit Vanity Fair: "Wir sind ein Paar. Wir lieben uns. Ich persönlich liebe eine großartige Liebesgeschichte."



